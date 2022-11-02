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Tavşanlı’ya uyuşturucu sokmaya çalışan şüpheli tutuklandı
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine 41,82 gram metamfetamin maddesi sokmaya çalışan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KÜTAHYA 02.11.2022, 12:25
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine 41,82 gram metamfetamin maddesi sokmaya çalışan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince müşterek gerçekleştirilen çalışma neticesi T. B. isimli şahsın bir araç ile Tavşanlı ilçesine uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. İlçe girişindeki uygulama noktasında şüpheli şahsın içerisinde bulunduğu araç ekipler tarafından durduruldu, Şahsın yapılan üst aramasında, 41.82 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.