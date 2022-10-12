Tavşanlı’nın Kuruçay beldesinde çilek üretimi yaygınlaşıyor

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde çilek üretimi yaygınlaşıyor.

Tavşanlı ilçesi Kuruçay beldesinde yaşayan ve hobi olarak çilek üretimine başladığını söyleyen Mehmet Özerdem, farklı lezzetli aroması ile beldelerinde yetişen özellikle yediveren çileğine ilginin yoğun olduğunu söyledi.

Mehmet Özerdem, "Kuruçay Belediye Başkanımız Erhan Demiray’ın öncülüğünde başlayan beldedeki çilek yetiştiriciliği alınan eğitimler ve devlet teşvikleri ile her geçen gün geliştiriliyor. İlçe Tarım Müdürlüğümüz tarafından çilek üretmek isteyenlere bilgiler verildi. Ben elektrikçiyim ancak üretimi sevdiğim için hobi olarak başladım ve sonrasında geliştirmeyi düşünüyorum. Beldemizin 7 veren çilekleri bölgemizde tanınmaya da başladı. Bu çilek üretimlerinden geçimlerini sağlayan ailelerimiz de var. Eskiden Kuruçay Kavunumuz meşhurdu şimdi de çileğimiz meşhur olacağına inanıyoruz" dedi.

Kuruçay beldesinde yetiştirilen çilekler semt pazarlarında satışa sunuluyor.