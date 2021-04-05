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Tavşanlı’nın Gürağaç Mahallesi karantinaya alındı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesine bağlı Gürağaç Mahallesi, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

KÜTAHYA 05.04.2021, 22:05
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Tavşanlı’nın Gürağaç Mahallesi karantinaya alındı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesine bağlı Gürağaç Mahallesi, korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Tavşanlı Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde mahalledeki vatandaşların taziye ve başka nedenlerle bir araya gelerek, sosyal izolasyon tedbirlerini ihlal ettikleri ve vaka artışlarına neden oldukları tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda 10 gün süreyle bölgede karantina uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

Karantina bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarının ise Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından karşılanacağı belirtildi.
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