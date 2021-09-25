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Tavşanlılı öğrenciler kitaplarını Vali Ali Çelik’e takdim ettiler

Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Okulunca, TÜBİTAK bünyesinde düzenlenen Ortaöğretim Liseler Arası Proje Yarışması için hazırlanan tarih projeleri kitaplaştırıldı.

KÜTAHYA 25.09.2021, 09:45
Tavşanlılı öğrenciler kitaplarını Vali Ali Çelik’e takdim ettiler

Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Okulunca, TÜBİTAK bünyesinde düzenlenen Ortaöğretim Liseler Arası Proje Yarışması için hazırlanan tarih projeleri kitaplaştırıldı.

Vali Ali Çelik’i makamında ziyaret eden okul öğrencileri Rukiye Şahin ve Rümeysa Bilgili, Tarih Öğretmeni Mesut Kocaman danışmanlığında hazırlanan “Gençlerin Işığında Tavşanlı Tarihi” ve “Tavşanlı Mevlevihanesi” adlı kitapları Vali Çelik’e takdim ettiler.

Öğrencilerin projeyle bir bilim insanı gibi araştırma yaparak yeni bilgiler ortaya koyduğunu ve bu bilgileri bilim dünyasına sunduğunu söyleyen İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, tüm çalışmaların kitaplaştırıldığını söyledi.

Öğrencileri tebrik eden Vali Çelik, başarılarının daimi olmasını diledi.

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