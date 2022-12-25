Tavşanlılı genç sanatçı Tunahan Saruhan, Doç. Dr. Aylin Şengül Taşçı ile düet yaptı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinden Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Tunahan Saruhan, ‘Birlikte Söylüyoruz’ etkinliğinde yer aldı.

Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Türk sanat müziğinin sevilen isimleriyle aynı sahnede buluştu

Merinos AKKM Orhangazi Salonu’nda düzenlen etkinlikte Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Kızılçukur köyünden yöre sanatçısı Neşat Saruhan ve Bursa Kütahyalılar Derneği Kadın Kolları Başkanı Ayşe Saruhan’ın oğlu, sanatçı Ali Saruhan’ın yeğeni Tunahan Saruhan yer aldı.

Sanat yönetmenliğini Ses Sanatçısı Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı’nın üstlendiği ‘Birlikte Söylüyoruz’ etkinliğinde Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Türk sanat müziğinin dev sesleriyle birlikte birbirinden güzel eserlerden oluşan repertuarı seslendirdi.

Ses Sanatçısı Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı, Tunahan Saruhan ile "Bir demet yasemen" sözleriyle başlayan Zeki Müren’in Nihavend eserini seslendirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da programa katılarak usta sanatçılara sahnede eşlik etti.

Program sonunda Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümü öğrencileri, etkinlikte yer alan sanatçılara ait kara kalem portrelerinin yer aldığı çalışmalarını usta sanatçılara takdim etti.