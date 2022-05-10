Tavşanlılı Burak Bulut, ’Turna Balığı Yakalama Yarışması’ndan birinci oldu

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Beşkarış Barajı’nda düzenlenen ’Turna Balığı Yakalama Yarışması’ sonucunda birincilik elde eden Burak Bulut, ödül ile Tavşanlı’ya döndü.

Yarışmada kıyıdan olta ile Turna balığı yakalama birincisi Tavşanlılı Burak Bulut, " Yıllardır amatör ve Sportif olta balıkçılığı yapıyorum. Bu tür etkinliklerin yapılması, sportif balıkçılığa dikkat çekilmesi beni çok mutlu ediyor tabi ki. Bu tür etkinliklerde yarışmadan ziyade, bu hobiye gönül vermiş dostlarla tanışmak, sohbet etmek ve birşeyler paylaşmak bu işin en güzel kısmı. Bu yarışmada kıyıdan En Çok Balık Yakalama kategorisinde birincilik bana nasip oldu. Zaten çok güzel geçen bu etkinlikte birinci olmak beni daha çok mutlu etti. 3 gün süren ve dolu dolu geçen bu etkinlik için ilk önce KÜSABDER ailesine, tüm sponsorlara, tüm katılımcılara ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.