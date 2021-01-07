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Tavşanlı’dan Suriye’ye yardım tırları yola çıktı
Tavşanlı Yardım ve Kardeşlik Platformunu tarafından Suriye’nin İdlip ve Azez bölgeleri için kış yardımı organizasyonu gerçekleştirildi.
KÜTAHYA 07.01.2021, 11:45
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Tavşanlı Yardım ve Kardeşlik Platformunu tarafından Suriye’nin İdlip ve Azez bölgeleri için kış yardımı organizasyonu gerçekleştirildi.Yardım tırları, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle ve yapılan dualarla Suriye’ye doğru yola çıktı. Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, yardım kampanyasının düzenlenmesinde emeği geçenlere ve destek veren herkese teşekkür etti.
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