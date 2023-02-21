Tavşanlı’dan deprem bölgesine 27 ton kömür gönderildi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinden Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrası yardımlar devam ediyor.

İlim Yayma Cemiyeti Tavşanlı Şubesi ve Tavşanlı Hayırlı Hizmetler Vakfı, 6 Şubat Pazartesi günü merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan deprem sonrasında yaşananlardan dolayı Tavşanlı genelinde yardım kampanyası başlattı.

Afet bölgesi ilan edilen yerlerdeki vatandaşlarımız için ayni ve nakdi yardım bağışlarını kabul eden kurumlar, gıda ve temizlik maddelerinden oluşan üç yardım aracını Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep’e gönderiler.

Gençlik ve kadın komisyonları tarafından tasnif edilip ve paketlenen bağışlar, bölgede alınan izinler sonrasında kurum gönüllüsü görevliler aracılığıyla ailelere dağıtıldı.

Halkın oldukça ilgi gösterdiği kampanyada, sponsorlar tarafından temin edilen 4. yardım aracını 27 ton torba kömür ile dolduran kurum yöneticileri, gençlik ve kadın komisyonları üyeleri ve çocuk kulübü öğrencileriyle birlikte dualar eşliğinde Kahramanmaraş’a gönderdiler.