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Tavşanlı’dan 14 kemankeş İzmir’de Türkiye Şampiyonası’na katıldı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinden 14 kemankeş, İzmir’de düzenlenen Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun faaliyet programına katıldı.

KÜTAHYA 23.07.2022, 10:49
Tavşanlı’dan 14 kemankeş İzmir’de Türkiye Şampiyonası’na katıldı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinden 14 kemankeş, İzmir’de düzenlenen Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun faaliyet programına katıldı.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun faaliyet programınca İzmir’de düzenlenen Çakabey Kupası Minikler Açık Hava Puta Koşusuna Tavşanlı’dan 14 Kemankeş antrenörleri Rıdvan Karaboğa ile Türkiye Şampiyonasına katıldı. Okçuluk sporunu zevkli ve eğlenceli bulduğunu söyleyen 10 yaşındaki Yavuz Selim Karakuzu, " Bir dizi filminden etkilendim ve okulumuzda düzenlenen okçuluk idmanlarına katıldım. Şimdi de İzmir’de nasipse kupa kaldırmaya geldim" dedi.

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