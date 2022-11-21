Tavşanlı’daki orman yangını kısa sürede söndürüldü

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Alabarda köyünde 2 hektarlık alanda etkili olan orman yangını, büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Alabardaki köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve ekip sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürülürken, 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor.