Tavşanlı’da Yörük ve Türkmen Şenliği

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Şaban Dede Yörük ve Türkmen Şenliği gerçekleşti.

Tavşanlı Belediyesi ile Tavşanlı Kayı Boyu Ertuğrul Gazi Yörük ve Türkmenler Derneği tarafından düzenlenen Şaban Dede Yörük ve Türkmen Şenliğine geniş katılım oldu.

Çok sayıda davetlinin katıldığı şenlik, Şaban Dede Mesire girişinden törenin yapılacağı alana doğru temsili göç yürüyüşü ile başladı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve protokol konuşmaları ile devam eden Şaban Dede Yörük ve Türkmen Şenliği’nde mehter takımı konseri, halk oyunları, kılıç kalkan ekibi ve güreş gösterileri yer aldı.

Burada bir konuşma yapan Belediye Başkanı Mustafa Güler, Tavşanlı’da Türkiye’nin dört bir yanından gelen misafirleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Birbirinden renkli gösterilerin yer aldığı şenlikte sanatçılar; Emel Örgün, İsmail Erçek, Fatma Kadıoğlu, Kemal Özgün, Ahmet Taş ve Hüseyin Demir tarafından konser verildi.

Şenlikte yapılan Beylik toyuna göre İstanbul 6. Ağır Ceza Reisi Ali Günay ile Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler “bey” seçildi. Ali Günay ile Başkan Mustafa Güler’e beylik alametleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Renkli görüntülere sahne olan ve sabah 11.00 itibariyle başlayan Şaban Dede Yörük ve Türkmen Şenliği vatandaşların da yoğun ilgisiyle akşam saatlerinde sona erdi.