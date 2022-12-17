Tavşanlı’da ’Yerli Malı Haftası’ özel öğrencilerle kutlandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde özel gereksinimli öğrencilerin ’Yerli Malı Haftası’ kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

Tavşanlı Meliha Girgin Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören özel öğrenciler, yerli tüketimi artırmak, tutumlu olmak ve yatırım yapmanın önemini vurgulamak maksadıyla her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası etkinliklerini coşkuyla kutladı.

Çocukları yalnız bırakmayan aileler ve kurum personelleri, düzenlenen etkinlik ile yerli malı tüketiminin önemini anlattılar.

Müzik eşliğinde şarkılar söyleyen çocuklar, aileleri ile birlikte, ülkemizde yetişen sebze - meyveleri, kuruyemişleri, özenle hazırladıkları pasta ve börekleri konuklara ikram ettiler.

Yerli Malının önemini vurgulayan Meliha Girgin Özel Eğitim rehber öğretmeni Emine Onbaşı, " Yerli Malı haftası çerçevesinde farkındalık oluşturmak için, özel çocuklarımız aileleri ile birlikte hazırladıkları ikramları getirerek etkinliğimizi gerçekleştirdik." diyerek çocukların eğlenceli vakit geçirdiklerini ifade etti.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi.

(Tİ - EFE)