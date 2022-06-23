Tavşanlı’da yağan yağmurla birlikte şemsiye satışları da arttı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yaklaşık 10 gündür yağan yağmur aralıklar ile devam ederken, yağmurun yağması şemsiyecilerin işine yaradı.

İlçede yağmurun etkili olması nedeniyle şemsiye satışlarında patlama yaşanırken şemsiyeler 20 ile 50 TL arasında değişen fiyatlar ile satılıyor. Dışarıda hazırlıksız çıkan vatandaşlar, ıslanmamak için şemsiyelere rağbet gösteriyor. Şemsiye satışının yoğun olarak gerçekleştiği yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar genellikle ucuz şemsiyelere rağbet gösteriyor.

Cumhuriyet meydanında şemsiye satıcısı Taner Gök, "Allah’ın rahmeti her yerde olduğu gibi yağışlarda da bereketini gösteriyor. Yağmurun yağması çiftçileri ve bizleri memnun etti. Şu anda yağmurdan dolayı şemsiye satışları iyi durumda." dedi.