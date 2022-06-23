banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kuru çiçekte ithalatı ihracata çevirdi
Kuru çiçekte ithalatı ihracata çevirdi
TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı
TFF Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı
Dünyanın peşinde koştuğu buğdayda hasat devam ediyor
Dünyanın peşinde koştuğu buğdayda hasat devam ediyor
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı

Tavşanlı’da yağan yağmurla birlikte şemsiye satışları da arttı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yaklaşık 10 gündür yağan yağmur aralıklar ile devam ederken, yağmurun yağması şemsiyecilerin işine yaradı.

KÜTAHYA 23.06.2022, 11:19
Tavşanlı’da yağan yağmurla birlikte şemsiye satışları da arttı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde yaklaşık 10 gündür yağan yağmur aralıklar ile devam ederken, yağmurun yağması şemsiyecilerin işine yaradı.

İlçede yağmurun etkili olması nedeniyle şemsiye satışlarında patlama yaşanırken şemsiyeler 20 ile 50 TL arasında değişen fiyatlar ile satılıyor. Dışarıda hazırlıksız çıkan vatandaşlar, ıslanmamak için şemsiyelere rağbet gösteriyor. Şemsiye satışının yoğun olarak gerçekleştiği yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar genellikle ucuz şemsiyelere rağbet gösteriyor.

Cumhuriyet meydanında şemsiye satıcısı Taner Gök, "Allah’ın rahmeti her yerde olduğu gibi yağışlarda da bereketini gösteriyor. Yağmurun yağması çiftçileri ve bizleri memnun etti. Şu anda yağmurdan dolayı şemsiye satışları iyi durumda." dedi.

Yorumlar (0)
24°
açık