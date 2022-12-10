Tavşanlı’da üretilen kablosuz eğim ölçer cihazı tanıtıldı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Eren Gül’ün yürütücüsü olduğu Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu projesi çerçevesinde geliştirilen "Kablosuz fark eğim ölçer cihazı", Tavşanlı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nde sağlık personeline tanıtıldı.

DPÜ ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinin (KSBÜ) işbirliğiyle gerçekleşen projede, elektronik, bilgisayar, yazılım, haritacılık, biyomedikal ile fizik tedavi ve rehabilitasyon alanlarının bir arada yer aldığı disiplinler arası ekip çalışması yürütüldü.

Öğretim Görevlisi Eren Gül’ün yürütücülüğünü yaptığı projede Tavşanlı Meslek Yüksekokulundan Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Çelik, Öğretim Görevlisi Dr. Ahmet Uslu, Öğretim Görevlisi Bahadır Çokçetin ve Öğretim Görevlisi Deniz Kaptan ile KSBÜ Tavşanlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan Öğretim Görevlisi Okan Üzer araştırmacı olarak yer alıyor.

Proje ekibi tarafından gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik, Tavşanlı Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sabahattin Altıntaş, Hastane İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yardımcısı İsmail Ceylan, Fizyoterapist Mehmet Fatih Sanver ve Uzm. Dr. Emre Şahin ile Meslek Yüksekokulu Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı öğrencisi Ahmetcan Sayla katıldı.

Cihazın özellikleri Online olarak toplantıya katılan Eren Gül, cihazı tanıtarak soruları yanıtladı. Yapılan ölçümler, geliştirilen "Egimolcer" isimli mobil uygulama üzerinden de görüntülenebiliyor. Sunum sonrasında Başhekim Altıntaş, cihazın fizik tedavide kullanımı açısından olumlu değerlendirmelerde bulunarak proje ekibini tebrik etti ve duyduğu memnuniyeti bildirdi.

Prof. Dr. Çelik ise misafirperverlikleri dolayısıyla Başhekim Altıntaş ve katılımcılara teşekkür ederek, disiplinler arasında gerçekleşen proje dolayısıyla proje ekibini tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.