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Tavşanlı’da trafik kazası: 6 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

KÜTAHYA 16.08.2021, 10:44
Tavşanlı’da trafik kazası: 6 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı ilçesi Hanımçeşme Mahallesi Adliye kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alihan K. (25) yönetimindeki 43 ACD 382 plakalı tır çevre yolu üzerinde Kütahya istikametine seyir halinde iken, İbrahim K. (30) idaresindeki 43 UF 222 plakalı araç ile Adliye kavşağından çevre yoluna çıktığı sırada çarpıştı. Otomobile çarpan tır karşı şeride geçerek durdu. Kazada, araç sürücüleri ile H.K. (54), N.T. (23), 2 yaşındaki H.T. ve üç yaşındaki A.T. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
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