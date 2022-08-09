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Tavşanlı’da trafik kazası: 5 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı-Kütahya karayolu 16. kilometresinde Aliköy Kavşağı’nda meydana geldi.Edinilen bilgilere göre,Mehmet Ç. (31) idaresindeki06 BLD 408 plakalı aracı ile Tavşanlı İlçesinden Kütahya istikametine gittiği sırada Tavşanlı istikametine dönüş yapmak isteyen Ahmet A. (64) yönetimindeki 43 NR 110 plakalıotomobil kavşakta çarpıştı.

KÜTAHYA 09.08.2022, 12:00
Tavşanlı’da trafik kazası: 5 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı-Kütahya karayolu 16. kilometresinde Aliköy Kavşağı’nda meydana geldi.Edinilen bilgilere göre,Mehmet Ç. (31) idaresindeki06 BLD 408 plakalı aracı ile Tavşanlı İlçesinden Kütahya istikametine gittiği sırada Tavşanlı istikametine dönüş yapmak isteyen Ahmet A. (64) yönetimindeki 43 NR 110 plakalıotomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada, her iki aracın sürücüleri ile Niyazi Ç. (60), Gökhan R. (37), Şerif Ç. (35) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi veDumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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