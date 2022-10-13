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Tavşanlı’da trafik kazası: 4 yaralı
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
KÜTAHYA 13.10.2022, 11:17 13.10.2022, 11:32
Edinilen bilgilere göre, N.K. idaresindeki 43 HF 244 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü N. K., araçta yolcu konumunda bulunan E.K.,F. K. ve M. Ç. yaralandı.
Yaralılar, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.