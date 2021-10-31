Tavşanlı’da trafik kazası: 4 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı ilçesi Moymul Mahallesi Tunçbilek Caddesi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Büşra Y. yönetimindeki 43NR 643 plakalı otomobil Tunçbilek caddesine dönüş yaptığı sırada Rafet Ç. idaresindeki 34 UIR 14 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada, araç sürücü Büşra Y. ile diğer araçta bulunan Merve T., Mualla G. ve Afet B. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.