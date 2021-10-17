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Tavşanlı’da trafik kazası: 3 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, Tavşanlı-Harmancık karayolu 8. kilometresinde yol yapım çalışmalarında meydana geldi.

KÜTAHYA 17.10.2021, 12:17
Tavşanlı’da trafik kazası: 3 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, Tavşanlı-Harmancık karayolu 8. kilometresinde yol yapım çalışmalarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Yüksel Çalun yönetimindeki 16 GE 863 plakalı otomobil ile İsmail Bekar idaresindeki 26 GL 244 plakalı otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada, sürücüler yara almazken her iki araçta bulunan Fadime Bekar, Mustafa Bekar ve Sümeyye Sadım yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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