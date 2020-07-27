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Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı
TAVŞANLI'DA TRAFİK KAZASI 2 YARALI
KÜTAHYA 27.07.2020, 17:05
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Abdullah Dursun, idaresindeki 43 HN 903 plakalı otomobil Domaniç ilçesinden Tavşanlı ilçe istikametine seyir halinde iken, Tunçbilek Beldesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.
Kazada sürücü Abdullah Dursun ile yanında bulunan Ayşe Dursun yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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