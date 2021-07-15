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Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

KÜTAHYA 15.07.2021, 11:49
Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çırçır Mahallesi Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre K.C. idaresindeki 16 AGF 789 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sevgi Yöney’e çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü K.C. ve Sevgi Yöney, 112 sağlık ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Polis kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.
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