banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Karadeniz'in mühendislik harikası: Serender
Karadeniz'in mühendislik harikası: Serender
Çukur oyuncuları Karaburun'da sit alanı satın aldı!
Çukur oyuncuları Karaburun'da sit alanı satın aldı!
Bireysel kredilerde 3 milyon kişi yasal takipte
Bireysel kredilerde 3 milyon kişi yasal takipte
Sedat Peker'den Olay Twitter Paylaşımı!
Sedat Peker'den Olay Twitter Paylaşımı!

Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

KÜTAHYA 13.06.2021, 15:26
Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı - Kütahya karayolunun 7. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kütahya istikametinden Tavşanlı’ya gitmekte olan M.K. idaresindeki 26 AAC 129 plakalı otomobil, seyir halindeyken yoldan çıkarak takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü M.K. ile yanında yolcu olarak bulunan B.K. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
25°
az bulutlu
banner493