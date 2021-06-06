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Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

KÜTAHYA 06.06.2021, 13:50
Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 23.30 sıralarında Tavşanlı Emet karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı-Emet Karayolu 17’inci kilometresinde İ. V., yönetimindeki 16 SZL 65 plakalı otomobil ile İ. B.’nin kullandığı 43 LA 236 plakalı tır ile çarpıştı. Kaza sonrasında yaralanan iki şoför, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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