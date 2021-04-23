banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Joe Biden konuştu, Bitcoin çakıldı!
Joe Biden konuştu, Bitcoin çakıldı!
Liderlerden 23 Nisan mesajı
Liderlerden 23 Nisan mesajı
Ağabeyi konuştu: AKILLI VE DÜRÜST BİR ÇOCUKTUR
Ağabeyi konuştu: AKILLI VE DÜRÜST BİR ÇOCUKTUR
23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

KÜTAHYA 23.04.2021, 11:59
Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Harmancık karayolunun 6. kilometresindeki Sorkun Boğazı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki 43 AAB 389 plakalı otomobil, Tavşanlı istikametinden Harmancık ilçe istikametine gittiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan kızı Z.Y. yaralandı.

Kaza sonrası çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü.

Jandarma kazayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.
banner478
Yorumlar (0)
18°
açık