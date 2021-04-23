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Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
KÜTAHYA 23.04.2021, 11:59
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı-Harmancık karayolunun 6. kilometresindeki Sorkun Boğazı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki 43 AAB 389 plakalı otomobil, Tavşanlı istikametinden Harmancık ilçe istikametine gittiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan kızı Z.Y. yaralandı.
Kaza sonrası çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yaralılar Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü.Jandarma kazayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.