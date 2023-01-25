Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Durak Mahallesi Işıkveren Caddesi’nde Yasin İ. (40) idaresindeki 34 ZP 7636 plakalı hafif ticari araç önüne bir yayanın çıkması sonucu durması ile aynı istikamete giden Zafer G. (19) idaresindeki 43 HH 054 plakalı motosiklet arkadan çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Zafer G. ve arkasında yolcu konumunda bulunan İbrahim G. (32) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.