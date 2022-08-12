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Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

KÜTAHYA 12.08.2022, 16:40
Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Kütahya Karayolu 5’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sinan K. (43) idaresindeki 43 HT 363 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole uçtu. Kazada araç sürücüsü ve yolcu olarak bulunan Süleyman K. (65) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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