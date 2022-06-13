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Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

KÜTAHYA 13.06.2022, 14:31
Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı Kütahya Karayolu 15. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya’dan Tavşanlı istikametine seyir halinde olan Ali Rıza U. İdaresindeki 43 PD 307 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, şarampole gitmesi ile trafik kazası meydana geldi.

Kazada araç sürücüsü Ali Rıza U. ile araçta yolcu olarak bulunan Emine U. yaralandı.

Yaralılar, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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