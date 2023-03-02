Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı Domaniç yolu 1. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Domaniç ilçesinden Tavşanlı’ya seyir halinde olan Burak Y. İdaresindeki 43 AU 261 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atması ile meydana gelen trafik kazasında sürücü Burak Y. yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesini ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.