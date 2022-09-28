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Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
KÜTAHYA 28.09.2022, 13:22
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı İlçesi Harmancık Karayolu Sorkun mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı’dan Harmancık istikametine gitmekte olan E.S. yönetimindeki 16 J 3031 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada, sürücü E.S. yaralandı. Yaralı sürücü 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis, kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.