Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, Tavşanlı ilçesi Harmancık Karayolu 14. kilometrede Yeniköy yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Harmancık istikametinden Tavşanlı istikametine gitmekte olan Yavuz G.’nin kullandığı 28 ABD 957 plakalı hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile şarampole gitti.

Kazada otomobilde bulunan Murat E. yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.