banner528

banner549

banner547

Son Dakika
FETÖ’cülerin kamudan çıkarılmasıyla sayımız azaldı, gücümüz arttı
FETÖ’cülerin kamudan çıkarılmasıyla sayımız azaldı, gücümüz arttı
Erdoğan'dan KYK borçlarıyla ilgili açıklama
Erdoğan'dan KYK borçlarıyla ilgili açıklama
251 kahramanın adına 251 zeytin fidanı dikildi
251 kahramanın adına 251 zeytin fidanı dikildi
Bu su için kuyruğa giriyorlar
Bu su için kuyruğa giriyorlar

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

KÜTAHYA 16.07.2022, 11:00
Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı çevre yolu Kuruçay Caddesi kavşağı trafik ışıklarında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, İsmail Ç. yönetimindeki 16 GG 628 plakalı hafif ticari araç ile aynı istikamete giden Ali İhsan A. idaresindeki 16 AOD 516 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Ali İhsan A. yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yorumlar (0)
27°
az bulutlu