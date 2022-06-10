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Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
KÜTAHYA 10.06.2022, 14:14
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı Yeni Mahalle Selçuklu caddesinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, S.A. yönetimindeki 43 AC 595 plakalı motosiklet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yere düştü.
Kazada, motosiklet sürücüsü S.A. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.