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Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde kömür yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
KÜTAHYA 19.02.2021, 15:47
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde kömür yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı-Harmancık karayolu 18. kilometresinde meydana geldi.Alınan bilgiye göre, Osman Işık (58) yönetimindeki 06 NP 610 plakalı kamyon, yoldan çakarak devrildi. Kazada, sürücü Osman Işık yaralandı. Yaralı, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.