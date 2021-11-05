Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı Emet karayolu 15. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Emet Tavşanlı karayolunda R.S. yönetimindeki 06 BFA 490 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıkarak 6 metre yüksekliğindeki şarampole uçtu.

Kazada, R.D. yaralandı. Yaralı sürücü çevreden görenlerin de ihbarı ile 112 Acil servis ile Tavşanlı DoÇ. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü.

Jandarma, kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.