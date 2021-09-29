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Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı-Kütahya karayolu 7. kilometre Şahmelek mevkiinde meydana geldi.

KÜTAHYA 29.09.2021, 11:54
Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı-Kütahya karayolu 7. kilometre Şahmelek mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı’dan Kütahya istikametine gitmekte olan Hüseyin Karataş idaresineki 43 HH 503 plakalı hurda yüklü kamyonet ile F. T. idaresindeki plakası alınamayan çekici tırın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Kazada, kamyonette yolcu İsmet Karataş yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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