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Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
KÜTAHYA 14.07.2021, 09:31
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.30 sıralarında Tavşanlı - Harmancık Karayolu 14. kilometresinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre A.Ş. idaresindeki 43 EB 616 plakalı araç, yoldan çıkarak takla attı.
Kazada, araç sürücüsü A.Ş. yaralandı.
Yaralı sürücü 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.