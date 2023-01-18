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Tavşanlı’da pencereden düşen adam hayatını kaybetti
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde evinin penceresinden düşen adam hayatını kaybetti.
KÜTAHYA 18.01.2023, 11:47
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde evinin penceresinden düşen adam hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Moymul Mahallesinde meydana geldi.
İddiaya göre, Moymul Mahallesi Dedeler Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı evin üçüncü katın penceresinden dengesini kaybeden 81 yaşınndaki Mehmet Uslu beton zemine düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.
Beton zemine düşen Uslu’yu gören vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Mehmet Uslu’nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü.