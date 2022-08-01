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Tavşanlı’da orman yangını helikopter desteği ile kısa sürede söndürüldü

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, yaklaşık 1 hektarlık alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alındı.

KÜTAHYA 01.08.2022, 16:29
Tavşanlı’da orman yangını helikopter desteği ile kısa sürede söndürüldü

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, yaklaşık 1 hektarlık alanda etkili olan orman yangını kontrol altına alındı.

Tavşanlı ilçesi Kışlademirli köyü ile Emet ilçesi Dereli köyü sınırında öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Elektrik hattından çıktığı tahmin edilen, 2 helikopter ve 5 itfaiye arazözü ile müdahale edilen yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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