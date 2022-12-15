Tavşanlı’da öğretmenlere ilk yardım eğitimi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde öğretmenlere ilk yardım eğitimleri veriliyor.

6331 sayılı iş Güvenliği Kanunu çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilk yardım kursları düzenleniyor.

Bu bağlamda Tavşanlı Haymana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ilk yardım eğitmeni Süleyman Çakmak tarafından ilçedeki öğretmenlere ilk yardım sertifikalı ve uygulamalı eğitimler verilmeye devam ediyor.

Kurs sonunda başarılı olan öğretmenlere 3 yıl geçerli ilkyardımcı sertifikası verilecek.