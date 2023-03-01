Tavşanlı’da öğretmen ve öğrenciler deprem bölgesine çadır üretiyor

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7,7 ve 7,6’lık depremlerin ardından ilk günden itibaren meslek liselerince üretilen ürünler depremzedeler için afet bölgelerine gönderiliyor. Daha önce öğrenci ve öğretmenlerin ellerinin emekleri ile yaptıkları sobaların ardından bu günlerde de deprem bölgesine öğrenciler çadır üretimi gerçekleştiriyor. Deprem bölgesine birkaç gün içerisinde 300 çadır gönderildi ve devamı da yapılıyor.

Tavşanlı Ticaret Odası Başkanı Davut Efe, Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Sözer, makine mühendisi Muhittin Uz, İbrahim Akpınar, İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri Süleyman Akay ve Asım Bulut, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okulunuziyaret ederek yapılan çalışmaları inceledi.

Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Sözer, "6 Şubat 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası oradaki depremzedelere yardımcı olmak amacıyla başlatmış olduğumuz yardım kampanyasında, Tavşanlı Endüstri Meslek Lisesi metal bölümü öğretmen ve öğrenci arkadaşlar ile çadırların demir kısımlarını, branda kısımlarını ise Organize sanayide bulunan firmalar ile Tavşanlı Ticaret ve sanayi odası işbirliği ile bugüne kadar yaklaşık 500 çadır İskenderun, Kırıkhan, Belen ve Hatay merkeze gönderilmiştir" dedi.