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Tavşanlı’da öğrencilerden çevre duyarlılığı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde öğrencilerin sorumluluk ve yardımlaşma bilincinin oluşturulması amacı ile etkinlik düzenlendi.

KÜTAHYA 03.06.2022, 13:49
Tavşanlı’da öğrencilerden çevre duyarlılığı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde öğrencilerin sorumluluk ve yardımlaşma bilincinin oluşturulması amacı ile etkinlik düzenlendi.

Öğrencilerin sorumluluk ve yardımlaşma bilincinin oluşturulması amacı ile “Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum “ projesi çerçevesinde Moymul Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Fatma Sevinç Uysal ve İstiklal ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Günay Bütün rehberliğinde, öğrenciler Ayvalı Göleti çevresini çöplerden arındırarak hem örnek oldular hem de doğal güzelliklerin arasında yürüyüş yaptılar.

Ayvalı Göleti çevresinde gerçekleştirilen etkinliğe, İstiklal ortaokulu öğretmenlerinden Günay Bütün, Diyanet Gençlik Merkezi Sorumlusu Ali Kaygısız ve Diyanet Gençlik Manevi Danışmanı Ali Uysal da katılım sağlayarak, çevre temizliği ve doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleşti.

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