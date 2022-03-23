Tavşanlı’da minik yüreklere orman sevgisi aşılanıyor

Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü Alabarda Orman İşletme Şefliği tarafından Dünya Ormancılık Haftası etkinlikleri çerçevesinde minik yüreklere orman sevgisi aşılamak amacıyla Yıldız Anaokulu’nda etkinlik düzenlendi.

Özel Yıldız Anaokulu öğrencileri ile bir araya gelen Alabarda Orman İşletme Şefliği personeli, minik öğrencilere tohum ekiminin nasıl yapılacağını uygulamalı olarak gösterdi. Ayrıca ormanları anlatan videoları izlettirildi. Bu arada minik öğrenciler merak ettikleri konuları Orman İşletme Şefi Eda Aktaşlı’ya sorma imkanı buldular. Ağaç boyama etkinliği ile devam eden etkinlik miniklere hediyelerin dağıtımı ile sona erdi.

Konuyla ilgili Orman İşletme Şefliğinden yapılan açıklamada, “Orman Teşkilatı olarak “Ormanları bekçi değil, sevgi korur” diyor, sevgiyi en çok yüreğinde barındıran çocuklarımıza dokunuyoruz. Ormanın kıymetini bilsinler, geleceğe nefes olsunlar diye küçük yaşta onları bilinçlendirerek ileride doğaya, ormana, hayvana duyarlı bir neslin yetişmesine katkı sağlıyoruz” denildi.