Tavşanlı’da lokma tatlısı ikramı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 3 aylar dolayısıyla lokma tatlısı ikramı yapıldı.

Tavşanlı Cumhuriyet Meydanı’nda Hayırlı Hizmetler Vakfı organizesi ile yüzlerce vatandaşa lokma ikram edildi.

Lokma tatlısı ikramlarına Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, AK Parti İlçe Başkanı Bilal Kıyak, CHP İlçe Başkanı Fisun Aktakka Yıldız, MHP İlçe Başkanı Barbaros Öztürk, İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan, vatandaşlar ve vakıf üyeleri katıldı.

Törende konuşma yapan Hayırlı Hizmetler Vakfı Başkanı Ahmet Canatan şunları söyledi: "Birlik ve beraberlik gayesi ile bu tür organizasyonlar gerçekleştiriyoruz. Vakıf olarak bugüne kadar pek çok hayırlı işte öncü olmaya çalıştık. Dinimiz İslam açısından çok önemli ve mübarek olan üç ayların başlangıcı için her yıl yaptığım bir organizasyon haline getirdik. İnşallah bu güzel aylarda kötü alışkanlıklarımızdan vazgeçer daha güzel alışkanlıklar kazanırız."