Tavşanlı’da köylerin durumları değerlendirildi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde muhtarlarla yapılan toplantıda köylerin genel durumu, ihtiyaç ve talepleri değerlendirildi.

Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz başkanlığında Kaymakamlık konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, her ay guruplar halinde gerçekleştirilecek olan Köy Muhtarları toplantısına, daire amirleri ve açık kapı personeliyle katıldı.

Toplantıda, muhtarlarla görüş alışverişinde bulunan Kaymakam Kanyılmaz, köylerin genel durumu, ihtiyaçları ve gelen talepleri değerlendirildi.