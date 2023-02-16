Tavşanlı’da köy muhtarları ile muhtemel afetlere karşı alınacak tedbirler görüşüldü

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde köylerin durum değerlendirmesi gerçekleşti.

Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Tavşanlı’ya bağlı köy muhtarları ile bir araya geldi.

Toplantıda köylerde bulunan evlerde herhangi çatlak riskli binaların olup olmadığı, yaz dönemlerinde meydana gelebilecek yangınlarda ormanların köylere yakınlığı, her türlü afetlere karşı köylerin durumları konuşulurken muhtarların talepleri tek tek not alınarak, gerekli önlemlerin alınması görüşüldü.

Son olarak Kütahya Valisi Ali Çelik’in deprem bölgesinde acil ihtiyaç olarak belirttiği kuru gıda, kahvaltı ve hijyen paketi gibi yardımların toplanması için gerekli çalışmaların yapılması görüşüldü.