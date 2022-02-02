Tavşanlı’da korkutan patlama, bir ev kullanılamaz hale geldi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen patlamada bir ev kullanılamaz geldi.

Edinilen bilgilere göre, Dedeler Mahallesi Birinci Sokak’ta Bayram Yıldırım’a ait 2 katlı müstakil binanın birinci katında henüz belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlamada şans eseri yaralanan olmazken bina kullanılmaz hale geldi.

Patlamanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz ve İlçe Jandarma Komutanı Selâhi Kayar patlamanın geldiği evde incelemelerde bulundu.

Patlamanın doğalgaz kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili incelemelerin devam ettiği belirtildi.