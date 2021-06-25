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Tavşanlı’da kan bağışı kampanyası

Kütahya Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Mahmut Ulusoy, kan bağışında daha çok orta yaş üstü kişilerin ilgi gösterdiğini söyledi.

KÜTAHYA 25.06.2021, 13:18
Tavşanlı’da kan bağışı kampanyası

Kütahya Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Mahmut Ulusoy, kan bağışında daha çok orta yaş üstü kişilerin ilgi gösterdiğini söyledi.

Tavşanlı Cumhuriyet Meydanı’na gelen Kızılay bağışı tırında gazetecilere açıklamada bulunan Kütahya Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Mahmut Ulusoy, kan bağışına gençlerin de katılımcı olması gerektiğini ifade ederken şunları söyledi, " Daha çok orta yaş üstü kan bağışında bulunuyor. Gençlerin de kan bağışında sorumluluk almaları ve katılımcı olmaları gerekir. Kütahya bölgemiz daha çok yardımsever insanları ile biliniyor ve bu yardımseverliğe kan bağışında bulunacak olan gençlerin de katılması bizleri memnun edecektir."

Bu sıralar kan bağışlarında azalma olduğunu belirten Ulusoy, her Perşembe Kızılay şubesinde bazı günlerde de Kızılay tırıının gelmesi ile iki gün kan bağışı kabul edildiğini söyledi.
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