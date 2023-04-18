Tavşanlı’da ilkokullarda gölge oyunlarıyla Ramazan coşkusu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde öğrenciler Hacıvat-Karagöz gölge oyunları ile buluşuyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro AR-GE Koordinatörlüğü ve Tavşanlı Belediyesi Tiyatro Topluluğu iş birliği ile ilkokul öğrencilerini Ramazan ayı coşkusunu yaşatabilmek amacıyla bir Ramazan geleneği de olan Hacivat Karagöz Gölge Oyunları ile buluşturuyor.

Özel Büro AR-GE Kordinatörü İlkay Karadaş, oyunlar esnasında öğrencilerin mutluluğuna şahit olmanın görülmeye değer olduğunu belirtirken, "Gerek gölge oyunları, gerekse ikramlar ile öğrencilerin yüzlerinde tebessümü görmek oldukça güzeldi. Tavşanlı Belediyesi ve Tavşanlı Belediyesi Tiyatro Topluluğu yönetmenleri Ergün Akar ve Macit Çevikalp hocalarımıza sergilemiş oldukları gölge oyunu için teşekkür ederiz" dedi.

Ramazan boyunca süren etkinliklerde, yüzlerce çocuğa ulaşılırken; öğrenciler, öğretmenler, okul yönetimleri ve veliler etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.