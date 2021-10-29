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Tavşanlı’da ilçe spor güvenlik toplantısı gerçekleşti

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde spor güvenlik toplantısı gerçekleşti.

KÜTAHYA 29.10.2021, 10:18
Tavşanlı’da ilçe spor güvenlik toplantısı gerçekleşti

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde spor güvenlik toplantısı gerçekleşti.

Tavşanlı Kaymakamlık toplantı salonunda Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz başkanlığında, 6222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanun doğrultusunda 2021 - 2022 Bölgesel Amatör Lig 8. Bölge 3. Grupta mücadele edecek olan TKİ Tavşanlı Linyitspor’un Ada Stadında 2021 Kasım - Aralık ayları içerisinde yapacağı müsabakalarda alınacak güvenlik tedbirleri ile ilçede yapılacak olan her türlü spor dalları müsabakalarında alınacak olan güvenlik tedbirleri karara bağlandı.

Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Bayram Çam, İlçe Emniyet Müdürü Secaattin Aktay, daire amirleri, basın mensupları ve diğer komisyon üyeleri katıldı.

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