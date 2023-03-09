Tavşanlı’da iki hırsızlık zanlısı tutuklandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde hırsızlık zanlıları, Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Tavşanlı ilçesi Cukurköy Sanayi Sitesi’nde bulunan işyerlerinde 22-24 Şubat ve 1 Mart’ta 3 farklı günde 7 farklı hırsızlık olayına karışan şüpheli Muharrem D. (25) ve Ümit D. (23) isimli kişiler Tavşanlı Asayiş Büro ekipleri tarafından işyerleri güvenlik kameralarından tespit edildi.

Şüpheli 2 kişi yakalanarak Tavşanlı Emniyet Merkezi’nde ifadeleri alındı. Daha sonra Muharrem D. ve Ümit D., Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından Tavşanlı Adliyesine sevk edildi. Muharrem D. ve Ümit D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.